Владельцев торговых сетей Киева обязали проверить работников на COVID-19

Такие тесты нужно делать раз в месяц
В Киеве обязали владельцев торговых сетей проверить работников на коронавирус методом ИФА-тестирования. Это должны делать один раз в месяц.
Об этом заявил мэр города Виталий Кличко на брифинге.
По его словам, штаб по ЧС города принял решение, что владельцы и руководители торговых сетей, заведений общественного питания, сферы бытового обслуживания должны организовать тестирование своих сотрудников ИФА-тестами.
"Такие тесты нужно делать раз в месяц. Ибо это говорится о людях, которые работают с большим количеством посетителей", - заявил он.
Напомним, с 22 июня в областях Украины решения об усилении карантина будут принимать местные власти.
Ранее сообщалось, что в Киеве могут вернуться к ранее отмененным карантинным ограничениям, потому что показатель заболеваемости коронавирусом в столице пока высок.
Отметим, что в Украине к переходу к ослаблению карантина не готовы Киев и еще 10 областей.
Автор: Анастасия Рокитна