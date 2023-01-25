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Влада КНДР ввела в столиці карантин через неназване захворювання

Фото: влада КНДР ввела в столиці карантин через неназване захворювання (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Влада Північної Кореї ввела в Пхеньяні п'ятиденний карантин через зростання кількості випадків неназваного респіраторного захворювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У повідомленні МОЗ КНДР не згадується COVID-19, але йдеться про те, що мешканці міста повинні залишатися у своїх будинках до кінця неділі і повинні проходити температурний скринінг кілька разів на день.

Раніше надходили повідомлення про те, що жителі Пхеньяну, схоже, запасаються товарами в очікуванні посилення карантинних заходів. Неясно, чи запровадили інші райони країни нові обмеження.

Північна Корея визнала свій перший спалах COVID-19 минулого року, але до серпня оголосила про перемогу над вірусом. У КНДР так і не повідомили, скільки людей заразилося COVID, оскільки влада не має коштів для проведення широкомасштабного тестування.

Раніше північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив про намір збільшити ядерний арсенал КНДР і закликав до створення міжконтинентальних балістичних ракет.

Також повідомлялося, що на фабриках Північної Кореї розпочалися роботи з пошиття зимової форми для військових РФ.

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КНДРСеверная КореяКім Чен Ин