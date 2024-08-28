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Влада Франції розшукує брата Павла Дурова, - Politico

Середа 28 серпня 2024 15:30
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Влада Франції розшукує брата Павла Дурова, - Politico Фото: Микола Дуров, брат генерального директора Telegram Павла Дурова (росЗМІ)
Автор: Сергій Пишкін

У березні 2024 року французька влада видала ордери на арешт не лише генерального директора Telegram Павла Дурова, але і його брата Миколи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Згідно з адміністративним документом, який потрапив у розпорядження POLITICO, виявилось, що розслідування щодо Telegram виявилось "ширшим" та розпочалось на кілька місяців раніше, ніж про це стало відомо.

Загалом справа стосується того, що месенджер відмовився співпрацювати з французькою поліцією у розслідуванні щодо сексуального насильства над дітьми. Ордери на арешт братів Дурових були видані 25 березня, після того, як платформа не надала "жодної відповіді" на попередні судові запити щодо ідентифікації користувача Telegram.

Також в документі підкреслюється "майже повна відсутність співпраці Telegram" з французькою та європейською владою в інших справах.

Павла та Миколу звинувачують у "співучасті в зберіганні, розповсюдженні, пропонуванні або наданні порнографічних зображень неповнолітніх в організованій групі".

Згідно з документом, платформа не співпрацює з владою, а також використовується "численними злочинними угрупованнями", що "обґрунтовує" видачу ордерів на арешт.

"У документі немає жодного натяку на те, що брати Дурови брали безпосередню участь у будь-якій незаконній діяльності, виявленій слідством", - додає Politico.

Арешт Дурова

24 серпня ввечері в аеропорту під Парижем був затриманий засновник Telegram Дуров. За інформацією правоохоронних органів, Дурова підозрюють у відмиванні грошей, тероризмі, шахрайстві та інших правопорушеннях, що може призвести до можливого тюремного ув'язнення до 20 років.

Адміністрація Telegram заперечує ці звинувачення, стверджуючи, що Дуров не винен і що соцмережа дотримується всіх правил Європейського союзу.

Деталі затримання засновника Telegram можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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