"Вкрай малоймовірно": у Китаї заперечили версію ЦРУ про витік COVID-19 із лабораторії

ЦРУ змінило думку щодо причин появи COVID-19

Нагадаємо, днями NYT повідомляло, що Центральне розвідувальне управління США (ЦРУ) змінило свою думку щодо причин спалахну коронавірусу COVID-19. Американська розвідка тепер схиляється до витоку коронавірусу з китайської лабораторії в Ухані.

Як зазначається, американська розвідка роками заявляла, що не має достатньо інформації, щоб зробити чіткий висновок, яким шляхом виникла пандемія COVID-19. Було дві основні версії - виникнення вірусу природнім шляхом на ринку в Ухані або випадковий витік з уханської дослідницької лабораторії.

Але, за даними NYT, миулого тижня ЦРУ видало нову оцінку, в якій аналітики схиляються до теорії про витік із лабораторії. Зміна позиції, як розповіли виданню неназвані посадовці, не пов'язана з якимись новими розвідданими. Але аналіз частково спирається на вивчення умов у лабораторіях високого рівня безпеки в Ухані до початку пандемії.

Водночас речниця ЦРУ заявила, що інша теорія (про ринок) залишається ймовірною теж, а тому управління продовжить оцінювати будь-яку нову достовірну розвідувальну інформацію, яка стане доступною.

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