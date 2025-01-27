"Вкрай малоймовірно": у Китаї заперечили версію ЦРУ про витік COVID-19 із лабораторії

У Міністерстві закордонних справ Китаю спростував твердження ЦРУ про витік COVID-19 з лабораторії в Ухані. Цю версію назвали "вкрай малоймовірною".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці МЗС Китаю Мао Нін під час брифінгу.

Вона закликала США припинити політизувати та інструменталізувати питання пошуку походження коронавірусу, звинувачувати інші країни, якнайшвидше відреагувати на обґрунтовані побоювання міжнародного співтовариства, узяти на себе ініціативу щодо обміну даними про ранні передбачувані випадки у Китаї з ВООЗ, а також прояснити сумніви відповідних біологічних лабораторій США та дати відповідальне пояснення світу.

"Витік із лабораторії вкрай малоймовірний - це авторитетний науковий висновок, зроблений спільною експертною групою Китаю та ВООЗ на основі виїздів до відповідних лабораторій в Ухані й поглиблених обмінів із відповідними науковими дослідниками, що був широко визнаний міжнародною та науковою спільнотою", - сказала Мао Нін.

ЦРУ змінило думку щодо причин появи COVID-19

Нагадаємо, днями NYT повідомляло, що Центральне розвідувальне управління США (ЦРУ) змінило свою думку щодо причин спалахну коронавірусу COVID-19. Американська розвідка тепер схиляється до витоку коронавірусу з китайської лабораторії в Ухані.

Як зазначається, американська розвідка роками заявляла, що не має достатньо інформації, щоб зробити чіткий висновок, яким шляхом виникла пандемія COVID-19. Було дві основні версії - виникнення вірусу природнім шляхом на ринку в Ухані або випадковий витік з уханської дослідницької лабораторії.

Але, за даними NYT, миулого тижня ЦРУ видало нову оцінку, в якій аналітики схиляються до теорії про витік із лабораторії. Зміна позиції, як розповіли виданню неназвані посадовці, не пов'язана з якимись новими розвідданими. Але аналіз частково спирається на вивчення умов у лабораторіях високого рівня безпеки в Ухані до початку пандемії.

Водночас речниця ЦРУ заявила, що інша теорія (про ринок) залишається ймовірною теж, а тому управління продовжить оцінювати будь-яку нову достовірну розвідувальну інформацію, яка стане доступною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.