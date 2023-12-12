Візит Зеленського до США буде продуктивним, Пентагон продовжить допомогу, - Умєров

Чиновник наголосив, що Штати та інші партнери України багато разів підтверджували намір продовжувати підтримку на довгостроковій основі.

"По-перше, США та інші наші партнери кілька десятків разів підтверджували, що будуть нас підтримувати на довгостроковій основі. Жодних термінових речей у нас з ними немає, у нас є робочі, планові візити", - розповів Умєров.

За його словами, у цьому плані український президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони США, який повідомив, що "буде продовження військово-технічної та фінансової допомоги".

"У цьому плані також робочий візит Зеленського буде продуктивним, бо візит із Байденом (президентом США Джо Байденом - ред.) та іншими колегами. Тут жодних питань, що щось термінове, щось сталося, я не бачу", - наголошує. глава МОУ.

Водночас міністр висловився про спроби російських пропагандистів влаштувати інформаційні атаки та поширювати фейки про нібито проблеми з підтримкою України партнерами.

"На жаль, я бачу інші негативні речі. Завжди все сприймається як зрада і росіяни роблять це навмисно. Вони хочуть показати, що партнери нас не підтримують, що є сварки, що це непродуктивно. Це все брехня та пропаганда, тому прошу бути пильними", - розповів Умєров.

Глава МОУ зазначив, що Штати та інші країни-партнери "жодного разу не сумнівалися, що продовжуватимуть підтримку".

"Всі наші плани йдуть згідно робочих графіків", - резюмував він.

Візит Зеленського у Вашингтон та ситуація з пакетом допомоги

Нагадаємо, ще вчора, 11 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув до США на запрошення президента Джо Байдена. Він вже встиг зустрітися з міністром оборони США Ллойдом Остіном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном, а також головою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Також повідомлялось, що сьогодні, 12 грудня, Зеленський прибув до Конгресу США. Там у нього заплановано кілька зустрічей. Окрім візиту до Конгресу, у Зеленського на сьогодні запланована зустріч з Байденом.

Раніше сьогодні Зеленський розповів про проведення зустрічі у Сенаті США, на якій розповів американським політикам про безпекову та економічну ситуацію, та відповів на їхні запитання.

Візит українського президента до Штатів відбувається на тлі розбіжностей у Конгресі щодо пакета, до якого входить нове фінансування допомоги Україні на понад 60 млрд доларів. Республіканці вимагають від Білого дому, щоб той врахував їхні пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.

Детальніше про поїздку українського президента можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.