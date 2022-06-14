Визит Макрона в Киев остается под вопросом: рассматривают несколько вариантов

Окончательного решения по поводу визита президента Франции Эммануэля Макрона в Киев пока не принято.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя правительства Франции Оливии Грегуар, пишет France24.
По ее словам, возможный визит президента Франции Эммануэля Макрона в Киев является одним из "несколько вариантов", которые в настоящее время находятся на столе переговоров.
Грегуар добавила, что твердого решения по этому поводу еще не принято.
Как сообщалось ранее, президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Украину уже на этой неделе.
Так, Макрон планировал посетить Украину вместе с канцлером Германии Олафом Шольцом и премьер-министром Италии Марио Драги.
Хотя в Елисейском дворце сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон не имеет твердых планов осуществить визит в Украину во время полномасштабного вторжения России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.