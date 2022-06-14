Визит Макрона в Киев остается под вопросом: рассматривают несколько вариантов

Окончательного решения по поводу визита президента Франции Эммануэля Макрона в Киев пока не принято.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя правительства Франции Оливии Грегуар, пишет France24 .

По ее словам, возможный визит президента Франции Эммануэля Макрона в Киев является одним из "несколько вариантов", которые в настоящее время находятся на столе переговоров.

Грегуар добавила, что твердого решения по этому поводу еще не принято.