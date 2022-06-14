UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Визит Макрона в Киев остается под вопросом: рассматривают несколько вариантов

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Окончательного решения по поводу визита президента Франции Эммануэля Макрона в Киев пока не принято.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя правительства Франции Оливии Грегуар, пишет France24.

По ее словам, возможный визит президента Франции Эммануэля Макрона в Киев является одним из "несколько вариантов", которые в настоящее время находятся на столе переговоров.

Грегуар добавила, что твердого решения по этому поводу еще не принято.

Как сообщалось ранее, президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Украину уже на этой неделе.

Так, Макрон планировал посетить Украину вместе с канцлером Германии Олафом Шольцом и премьер-министром Италии Марио Драги.

Хотя в Елисейском дворце сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон не имеет твердых планов осуществить визит в Украину во время полномасштабного вторжения России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эммануэль Макрон