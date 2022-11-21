Візит британського прем'єра до Києва та нові системи ППО для України: новини за вихідні

Прем'єр-міністр Британії приїхав до України та зустрівся із Зеленським

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак приїхав до України. Політик провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Сунак під час зустрічі з президентом України анонсував новий пакет військової допомоги у розмірі 50 мільйонів фунтів стерлінгів. До нього увійдуть 125 зенітних установок та техніка для боротьби з іранськими безпілотниками.

За словами Зеленського, під час зустрічі політики обговорили можливості захисту української та європейської енергетичної безпеки.

Зеленський провів засідання Ставки: обговорили плани визволення українських міст

У суботу, 19 листопада,відбулося чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача України. Головним питанням було визволення окупованих Росією територій.

"Щойно провів чергове засідання Ставки. Основні питання – це фронт. Забезпечення наших військових, ситуація на конкретних ділянках передової та те, що ми плануємо, щоб збільшити кількість українських прапорів у містах на півдні та сході країни", - зазначив президент України.

На території Запорізької АЕС пролунало понад 10 вибухів, - МАГАТЕ

На території Запорізької АЕС учора ввечері і сьогодні пролунало понад десяток потужних вибухів. В результаті було пошкоджено деякі будівлі та обладнання, але вони не є критичними для ядерної безпеки.

"Минулої ночі і сьогодні вибухи сколихнули територію Запорізької АЕС. Експерти МАГАТЕ на ЗАЕС повідомляють про більше десяти вибухів через очевидний обстріл і пошкодження деяких будівель, систем та обладнання, але поки що жодна з них не є критичним для ядерної безпеки", - йдеться в повідомленні. у повідомленні.

У Генштабі назвали причину частих масштабних повітряних тривог в Україні

Найчастіші масштабні повітряні тривоги в Україні є наслідком польоту білоруських винищувачів МіГ-31К. Їх можна обладнати гіперзвуковими ракетами "Кинжал".

Зазначається, що Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Росії проти України та надає ворогові власну інфраструктуру, територію та повітряний простір. Майже щодня літаки здійснюють польоти у повітряному просторі країни.

Ожеледиця та пориви вітру: якою буде погода в Україні сьогодні

Частина областей України 21 листопада накриє мокрий сніг та дощ. При цьому на дорогах очікується ожеледиця.

Сьогодні по всій території України хмарно. Вночі у північних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій та Черкаській областях сніг, на решті території – дощ. Вдень більшість регіонів накрито мокрий сніг та дощ, лише на південному сході та крайньому заході без опадів.

В Україні, окрім південних та південно-східних областей, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, на півдні вдень місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві та області невеликий сніг та дощ. Синоптики попереджають про налипання мокрого снігу та ожеледицю. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.