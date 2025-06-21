Військовослужбовець ТЦК збив жінку у Звенигородці та втік: реакція військкомату

Співробітники ТЦК розповіли, що аварія сталася 19 червня. Водій автомобіля "Volkswagen Passat" на вулиці В’ячеслава Чорновола у місті Звенигородка здійснив наїзд на 54-річну велосипедистку та зник з місця події.

"Жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні", - зазначили в військкоматі.

Поліцейські оперативно встановили особу керманича, а також його місцеперебування. Після чого чоловіка затримали у порядку статті 208 КПК України.

Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 286-1 та 135 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

"У суді вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває", - зауважили в ТЦК.

Крім того, як пояснили військові, за даним фактом також проводиться службове розслідування. Черкаський ОТЦК та СП надає необхідну інформацію для органів національної поліції з метою невідворотності покарання для військовослужбовця.

"Приносимо щирі вибачення потерпілій щодо ситуації, яка сталася. Ми глибоко шкодуємо про інцидент та бажаємо жінці якнайшвидшого одужання", - додали в центрі.