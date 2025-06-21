Військовослужбовець ТЦК збив жінку у Звенигородці та втік: реакція військкомату
Військовослужбовець Черкаського ТЦК та СП збив велосипедистку у Звенигородці та втік з місця ДТП. Постраждалу з травмами доправили до лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Черкаський обласний ТЦК.
Співробітники ТЦК розповіли, що аварія сталася 19 червня. Водій автомобіля "Volkswagen Passat" на вулиці В’ячеслава Чорновола у місті Звенигородка здійснив наїзд на 54-річну велосипедистку та зник з місця події.
"Жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні", - зазначили в військкоматі.
Поліцейські оперативно встановили особу керманича, а також його місцеперебування. Після чого чоловіка затримали у порядку статті 208 КПК України.
Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 286-1 та 135 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.
"У суді вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває", - зауважили в ТЦК.
Крім того, як пояснили військові, за даним фактом також проводиться службове розслідування. Черкаський ОТЦК та СП надає необхідну інформацію для органів національної поліції з метою невідворотності покарання для військовослужбовця.
"Приносимо щирі вибачення потерпілій щодо ситуації, яка сталася. Ми глибоко шкодуємо про інцидент та бажаємо жінці якнайшвидшого одужання", - додали в центрі.
Нещасні випадки пов'язані з ТЦК в Україні
Зауважимо, що вчора, 20 червня стало відомо, що в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Харківської області військовозобов'язаний "з власної необережності" випав з вікна третього поверху.
До цього схожий випадок був 12 травня, і знову ж в Харкові. Однак того разу чоловік загинув після того, як вистрибнув з вікна третього поверху територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Відомо, що за кілька днів після трагічного випадку начальника районного ТЦК та його заступника тимчасово відсторонили від роботи.
Тим часом, не так давно у Львівській області мобілізований випав з вантажівки під час руху. Схожий випадок цього літа стався і в Києві. Проте там мобілізований впав з авто та загинув.
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