ua en ru
Сб, 21 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Військовослужбовець ТЦК збив жінку у Звенигородці та втік: реакція військкомату

Звенигородка, Субота 21 червня 2025 20:22
UA EN RU
Військовослужбовець ТЦК збив жінку у Звенигородці та втік: реакція військкомату Фото: військовослужбовець ТЦК збив жінку (facebook.com kharkivpolice)
Автор: Каріна Левицька

Військовослужбовець Черкаського ТЦК та СП збив велосипедистку у Звенигородці та втік з місця ДТП. Постраждалу з травмами доправили до лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Черкаський обласний ТЦК.

Співробітники ТЦК розповіли, що аварія сталася 19 червня. Водій автомобіля "Volkswagen Passat" на вулиці В’ячеслава Чорновола у місті Звенигородка здійснив наїзд на 54-річну велосипедистку та зник з місця події.

"Жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні", - зазначили в військкоматі.

Поліцейські оперативно встановили особу керманича, а також його місцеперебування. Після чого чоловіка затримали у порядку статті 208 КПК України.

Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 286-1 та 135 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

"У суді вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває", - зауважили в ТЦК.

Крім того, як пояснили військові, за даним фактом також проводиться службове розслідування. Черкаський ОТЦК та СП надає необхідну інформацію для органів національної поліції з метою невідворотності покарання для військовослужбовця.

"Приносимо щирі вибачення потерпілій щодо ситуації, яка сталася. Ми глибоко шкодуємо про інцидент та бажаємо жінці якнайшвидшого одужання", - додали в центрі.

Нещасні випадки пов'язані з ТЦК в Україні

Зауважимо, що вчора, 20 червня стало відомо, що в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Харківської області військовозобов'язаний "з власної необережності" випав з вікна третього поверху.

До цього схожий випадок був 12 травня, і знову ж в Харкові. Однак того разу чоловік загинув після того, як вистрибнув з вікна третього поверху територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Відомо, що за кілька днів після трагічного випадку начальника районного ТЦК та його заступника тимчасово відсторонили від роботи.

Тим часом, не так давно у Львівській області мобілізований випав з вантажівки під час руху. Схожий випадок цього літа стався і в Києві. Проте там мобілізований впав з авто та загинув.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна ТЦК
Новини
Келлог переконав Лукашенка? Тихановський та інші політв'язні вийшли на свободу
Келлог переконав Лукашенка? Тихановський та інші політв'язні вийшли на свободу
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді