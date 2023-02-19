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Військовий з Тернополя загинув через 4 дні після прибуття на фронт. ТЦК проведе перевірку

Фото: Тернопільський ТЦК проводить перевірку в зв'язку з загибелюю військовослужбовця (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Мобілізований мешканець Тернополя загинув через чотири дні після прибуття на фронт, в результаті чого в соцмережах спалахнув скандал. В Тернопільському обласному Територіальному центрі комплектування пообіцяли провести перевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тернопільський обласний ТЦК СП.

Що відомо

З інформації в соціальних мережах стало відомо, що мешканець Тернополя Богдан Покітко в другій половині січня отримав повістку. Після чого пройшов комісію та був призваний на військову службу до Тернопільського об'єднаного міського ТЦК. 12 лютого Покітко був переведений на фронт, де й загинув через 4 дні.

Нині ж знайомі та рідні загиблого звинувачують військкомат та мера міста в нібито недостатній підготовці солдата.

Що говорять в військкоматі

"Командування та особовий склад територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Тернопільської області приносить щирі співчуття рідним та близьким загиблого солдата Богдана Покітка, який проходив службу в Тернопільському міському ТЦК СП та був частиною нашого колективу", - заявили в ТЦК.

Щодо призову солдата Покітка в центрі комплектування повідомили, що відповідно до медичної комісії та уточнення даних він був придатним проходити військову службу в лавах Збройних Сил України, тому був призваний на військову службу по мобілізації до Тернопільського об`єднаного міського ТЦК СП на одну із посад в роту охорони.

"12 лютого Покітка було переведено до нового місця проходження служби, де він загинув внаслідок бойових дій 16 лютого 2023 року", - пояснили в центрі.

Наразі у Тернопільському ТЦК призначено службову перевірку, за результатами якої буде встановлено осіб, які відповідали за підготовку та навчання особового складу.

Нагадаємо, нещодавно в мережі з'явилось відео загибелі американського волонтера в Бахмуті. За попередніми даними росіяни цілеспрямовано атакували машину медиків.

Нагадаємо, 2 лютого, американський волонтер Піт Рід, який допомагав мирним громадянам на Донбасі, загинув у Бахмуті.

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