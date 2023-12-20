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Військові ССО скоригували вогонь HIMARS по ворожому "Граду": яскраве відео

Фото: Військові ССО скоригували вогонь HIMARS по ворожому "Граду" (facebook.com usofcom)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові на Південному напрямку скоригували вогонь HIMARS по ворожому "Граду" та польовому складу боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

За словами військових, під час ведення розвідки на Південному напрямку оператори 73-го морського центру ССО виявили ворожу реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", а також польовий склад реактивних снарядів.

"Оператори ССО скоригували по ворожих цілям вогонь HIMARS артилерійського підрозділу Сил оборони", - пояснили в ССО.

 

Унаслідок вогневого ураження склад БК та БМ-21 "Град" противника знищено вщент.

Ситуація на фронті

Сьогодні Генштаб ЗСУ повідомляв, що українські військові відбили 12 атак противника на Запорізькому напрямку, виснажують ворога на Мелітопольському напрямку. Ракетні війська уразили 4 склади боєприпасів противника.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 20 грудня, склали 890 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 349 190 військових.

Міноборони Британії писало, що великий прорив Росії на фронті в Україні малоймовірний. Москва продовжує локальні атаки на декількох напрямках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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