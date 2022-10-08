Військові продовжують рух. Зеленський розповів про ситуацію на фронті

"Продовжився рух наших військових, СБУ, Нацгвардії та всіх, хто бере участь у діях на сході та на півдні нашої держави", - розповів Зеленський.

За його словами, українські військові продовжують зберігати позиції у Донецькій області і, зокрема, на Бахмутському напрямку. Нині там відбуваються дуже жорсткі бої.

"Хочу сьогодні знову відзначити наших воїнів з 93 окремої механізованої бригади Холодний Яр за мужність, за стійкість саме на цьому напрямі. Дякую всім нашим зенітникам та кожному, хто залучений до протиповітряної оборони України", - додав президент.