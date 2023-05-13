Військові показали залишки збитого російського "Ланцета"

Сьогодні, 13 травня, українські військові показали залишки російського "Ланцету" після роботи вогневої групи Херсонської зенітної ракетної бригади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряного командування "Південь".
"А ось і результат бойової роботи воїнів мобільної вогневої групи Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь", йдеться в заяві.
За словами пресслужби повітряного командування, на відео всі залишки російського "Ланцета".
Нагадаємо, українські військові сьогодні показали фрагменти жорсткого бою під час штурму в Донецькій області.
Також ми писали, що у Повітряних силах відреагували на дані CNN про спробу знищення системи Patriot.
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