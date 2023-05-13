Військові показали залишки збитого російського "Ланцета"

"А ось і результат бойової роботи воїнів мобільної вогневої групи Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь", йдеться в заяві.

За словами пресслужби повітряного командування, на відео всі залишки російського "Ланцета".

Нагадаємо, українські військові сьогодні показали фрагменти жорсткого бою під час штурму в Донецькій області.

Також ми писали, що у Повітряних силах відреагували на дані CNN про спробу знищення системи Patriot.

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