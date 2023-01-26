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Війська РФ обстріляли прикордоння Сумської області з мінометів та гранатометів

Фото: Війська РФ обстріляли прикордоння Сумської області з мінометів та гранатометів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 26 січня, російські військові обстріляли прикордоння Сумської області. Вони завдавали ударів з мінометів та гранатометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram.

"Протягом дня росіяни обстріляли Білопільську та Великописарівську громади", - йдеться у повідомленні.

Зокрема:

  • Білопільську громаду окупанти обстріляли двічі. По Павлівці росіяни били з мінометів (11 прильотів), а також із гранатомета (6 прильотів) обстріляли Волфіно.
  • Великописарівську громаду прокремлівські війська обстріляли з міномета. Зафіксовано два прильоти.

"У всіх випадках без жертв та постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні російські військові обстріляли Сумську область із мінометів та артилерії.

Крім того, 25 січня російські військові надвечір двічі обстріляли дві громади Сумської області.

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