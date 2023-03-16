UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Війська РФ обстріляли з мінометів та гранатометів Сумську область

Фото: Війська РФ обстріляли з мінометів та гранатометів Сумську область (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 16 березня, російські окупаційні війська обстріляли дві громади на Сумщині. Окупанти завдавали ударів з мінометів та гранатометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Сумської ОВА в Telegram.

Так, росіяни обстріляли Білопольську громаду з міномету (вісім "прильотів") та АГС-17 (близько 90 "пострілів").

Також під ворожий мінометний обстріл потрапила Шалигінська громада - було 43 "прильоти".

Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

"За повідомленнями військових, зараз оперативна ситуація на кордоні Сумщини контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні по обіді окупанти обстріляли населений пункт Стариково в Сумській області з мінометів.

Крім того, вчора росіяни обстріляли чотири громади Сумської області з мінометів та артилерії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьВійна Росії проти України