На війні, захищаючи Україну, загинув ще один білоруський доброволець

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу " Белорускі Гаюн ".

Зазначається, що наразі відомо про загибель вже 16-білоруських добровольців, які захищали Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Олексій Авдєєнко був добровольцем тактичної групи "Білорусь" і підписав контракт із ЗСУ. Авдєєнко з перших днів війни брав активну участь в обороні України", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в Україні також загинув громадянин Японії, який вступив до лав Збройних сил України та брав участь у бойових діях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.