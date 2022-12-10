На війні, захищаючи Україну, загинув ще один білоруський доброволець
Захищаючи Україну на Бахмутському напрямку загинув білоруський доброволець Олексій Авдєєнко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Белорускі Гаюн".
Авдєєнко з позивним "Якуб" загинув ще 4 грудня.
"Олексій Авдєєнко був добровольцем тактичної групи "Білорусь" і підписав контракт із ЗСУ. Авдєєнко з перших днів війни брав активну участь в обороні України", - пише пресслужба.
Зазначається, що наразі відомо про загибель вже 16-білоруських добровольців, які захищали Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в Україні також загинув громадянин Японії, який вступив до лав Збройних сил України та брав участь у бойових діях.
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