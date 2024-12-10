На війні загинув захисник України й режисер монтажу Олег Сарело

На фронті, захищаючи Україну, загинув військовослужбовець ЗСУ, режисер монтажу проекту "Реальна історія" Олег Сарело.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію проекту у Facebook.
"Друзі, сьогодні ділимося з вами безкінечно сумною новиною. На фронті загинув режисер монтажу, член нашої команди, Олег Сарело", - розповіли у проекті ввечері понеділка, 9 грудня.
Зазначається, що чоловік виріс у Приморську - місті неподалік Бердянська, яке нині перебуває під тимчасовою окупацією.
"До проекту "Реальна історія" Олег приєднався два роки тому. Тоді ми отримали в команду надійну, безвідмовну, надзвичайно скромну і безперечно талановиту людину. Це був повний метч", - пригадали колеги загиблого.
Уточнюється, що Олег "завжди відчував", що хотіли сказати в епізоді, який настрій передати.
"Ми навчилися розуміти одне одного без слів. А головне - завжди знали, що Олег не підведе", - наголосили в "Реальній історії".
У проекті зауважили, що Сарело ріс професійно та вчився новому.
"Він мріяв стати режисером і сам писати. Робив свою роботу з любов'ю і фантазією, викладався на повну. Разом із ним виростав і наш проект. Безліч теплих коментарів писали нам ви, наші глядачі, про гарно підібраний відеоряд і музику. Насправді це безцінно - мати таку людину поруч", - розповіли українцям.
Пів року тому Олег Сарело доєднався до лав Збройних сил України. Служив він у 72-й окремій механізованій бригаді.
"Ми відчували цю втрату в команді, але надзвичайно пишалися нашим героєм. Тепер ми відчуваємо глибоку втрату, бо нашого Олега не стало", - додали у проекті.
Уточнюється, що у полеглого воїна залишилися 10-річній син Іван і дружина Катерина.
"Ми висловлюємо щирі співчуття родині. Дякуємо тобі, герою! Спочивай з миром", - підсумували у "Реальній історії".
Повідомлення про загибель військовослужбовця (скриншот: facebook.com/Реальна Історія)
Варто зазначити, що за даними Інституту масової інформації (ІМІ), Олег Сарело став 94 медійником, який загинув унаслідок повномасштабної агресії Росії.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на війні загинув відомий шеф-кухар Сергій Пантак.
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