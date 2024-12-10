На війні загинув захисник України й режисер монтажу Олег Сарело

Що відомо про життя та службу Олега Сарело

"Друзі, сьогодні ділимося з вами безкінечно сумною новиною. На фронті загинув режисер монтажу, член нашої команди, Олег Сарело", - розповіли у проекті ввечері понеділка, 9 грудня.

Зазначається, що чоловік виріс у Приморську - місті неподалік Бердянська, яке нині перебуває під тимчасовою окупацією.

"До проекту "Реальна історія" Олег приєднався два роки тому. Тоді ми отримали в команду надійну, безвідмовну, надзвичайно скромну і безперечно талановиту людину. Це був повний метч", - пригадали колеги загиблого.

Уточнюється, що Олег "завжди відчував", що хотіли сказати в епізоді, який настрій передати.

"Ми навчилися розуміти одне одного без слів. А головне - завжди знали, що Олег не підведе", - наголосили в "Реальній історії".

У проекті зауважили, що Сарело ріс професійно та вчився новому.

"Він мріяв стати режисером і сам писати. Робив свою роботу з любов'ю і фантазією, викладався на повну. Разом із ним виростав і наш проект. Безліч теплих коментарів писали нам ви, наші глядачі, про гарно підібраний відеоряд і музику. Насправді це безцінно - мати таку людину поруч", - розповіли українцям.

Пів року тому Олег Сарело доєднався до лав Збройних сил України. Служив він у 72-й окремій механізованій бригаді.

"Ми відчували цю втрату в команді, але надзвичайно пишалися нашим героєм. Тепер ми відчуваємо глибоку втрату, бо нашого Олега не стало", - додали у проекті.

Уточнюється, що у полеглого воїна залишилися 10-річній син Іван і дружина Катерина.

"Ми висловлюємо щирі співчуття родині. Дякуємо тобі, герою! Спочивай з миром", - підсумували у "Реальній історії".

Повідомлення про загибель військовослужбовця (скриншот: facebook.com/Реальна Історія)

Варто зазначити, що за даними Інституту масової інформації (ІМІ), Олег Сарело став 94 медійником, який загинув унаслідок повномасштабної агресії Росії.