На війні загинув видатний інженер Інституту ядерних досліджень НАН Сергій Чередник: що відомо

Повідомлення про смерть

Про смерть Чередника повідомила Національна академія наук України на своїй сторінці у Facebook.

Відомо, що боєць Національної гвардії та провідний інженер Інституту ядерних досліджень загинув "виконуючи бойове завдання із захисту територіальної цілісності та державного суверенітету України неподалік села Георгіївка Донецької області".

"Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким Сергія Валентиновича Чередника. Світла пам'ять про нього назавжди збережеться в серцях рідних, друзів, колег, бойових побратимів, усіх, хто знав, любив і шанував його. Вічна пам'ять і слава українському воїнові, який захищав рідну Україну та кожного з нас", - йдеться у дописі.

Життя й досягнення Сергія Чередника

Сергій Валентинович Чередник народився 24 червня 1965 року в місті Житомир.

Закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю "оптика та оптико-електронне приладобудування".

Від жовтня 2013 року працював в Інституті ядерних досліджень НАН України:

спершу - у відділі ізохронного циклотрону У-240

згодом (після реорганізації відділів) - у відділі ядерних реакцій

"Наукова спільнота втратила чудового фахівця в галузі ядерної електроніки і фізики пучків заряджених частинок, талановитого інженера, який разом із колегами розробив, увів в експлуатацію і впродовж багатьох років підтримував у робочому стані джерело йонів прискорювача У-240, необхідне для виконання наукових досліджень", - наголосили у НАН.

Зазначається, що Чередник був надзвичайно працьовитий і завжди рішучий у своєму виборі.

"Сергій Валентинович був чуйною та доброю людиною, справжнім патріотом України, мав чітку життєву позицію, почуття власної гідності й обов'язку перед Батьківщиною", - додали в академії.

Прощання з видатним інженером

Згідно з інформацією НАН України, науковець загинув ще 28 травня 2024 року.

Попрощалися із загиблим воїном 7 червня 2024 року в конференц-залі Інституту ядерних досліджень НАН України в Києві.

"Шану людині, яка добровільно вступила до лав Збройних сил України та боронила нашу землю та наш відносний спокій від ворожої навали, віддали працівники не лише Інституту ядерних досліджень, а й сусідніх установ Національної академії наук", - уточнили в повідомленні.

Зазначається, що поховали героя на Лісовому кладовищі міста Києва.

Публікація НАН України (скріншот: facebook.com/NASofUkraine)