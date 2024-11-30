На війні загинув український письменник та кіносценарист Мирослав Герасимович

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві внаслідок важкої ДТП загинув Майк Меолі – американський військовий, парамедик і відомий тренер із тактичної медицини. Він активно впроваджував сучасні стандарти екстреної медицини, заснував мережу тренінгових центрів NAEMT в Україні та навчав українських військових методів порятунку на полі бою.

Також ми розповідали, що у боях за Україну загинув 22-річний Каллум Тіндал-Дрейлер, громадянин Великої Британії та боєць Інтернаціонального легіону. Його життя обірвалося 5 листопада під час оборони наглядового пункту. До служби в Україні Каллум закінчив військовий коледж і працював у Національній службі охорони здоров’я Великої Британії.

РБК-Україна повідомляло про загибель актора Петра Великого, який багато років присвятив роботі в Чернігівському обласному академічному музично-драматичному театрі ім. Т. Шевченка. Після початку повномасштабного вторгнення РФ він залишив театральну сцену, щоб стати на захист України.

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