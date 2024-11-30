На війні загинув український письменник та кіносценарист Мирослав Герасимович

Український поет, прозаїк, кіносценарист та музикант Мирослав Герасимович (справжнє прізвище – Кулик) загинув у бою в Авдіївці Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення його брата Тараса Кулика на сторінці у Facebook.

Мирослав Герасимович народився 29 листопада 1967 року в Луцьку. Він був відомим діячем мистецтва, засновником Школи Вільних Мистецтв ім. Вечірнього Простору. Закінчив факультет журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

За його словами, Мирослав загинув 25 листопада, за чотири дні до свого дня народження. 29 листопада йому мало виповнитися 57 років.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві внаслідок важкої ДТП загинув Майк Меолі – американський військовий, парамедик і відомий тренер із тактичної медицини. Він активно впроваджував сучасні стандарти екстреної медицини, заснував мережу тренінгових центрів NAEMT в Україні та навчав українських військових методів порятунку на полі бою.

Також ми розповідали, що у боях за Україну загинув 22-річний Каллум Тіндал-Дрейлер, громадянин Великої Британії та боєць Інтернаціонального легіону. Його життя обірвалося 5 листопада під час оборони наглядового пункту. До служби в Україні Каллум закінчив військовий коледж і працював у Національній службі охорони здоров’я Великої Британії.

РБК-Україна повідомляло про загибель актора Петра Великого, який багато років присвятив роботі в Чернігівському обласному академічному музично-драматичному театрі ім. Т. Шевченка. Після початку повномасштабного вторгнення РФ він залишив театральну сцену, щоб стати на захист України.

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