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На війні загинув старший лейтенант поліції Києва Роман Зеленський

Фото: Роман Зеленський (Патрульна поліція Києва t.me s kyivpatrol)
Автор: Тетяна Веремєєва

На фронті загинув інспектор відділення тактичної підтримки патрульної поліції міста Києва, старший лейтенант поліції Роман Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Патрульної поліції України у Telegram.

У повідомленні йдеться, що останнє бойове завдання стало для Романа Зеленського фатальним – він отримав важке поранення, від якого помер.

Він став на захист країни із перших днів повномасштабного військового вторгнення зі сторони Росії. Спочатку виконував бойові завдання на Київщині, а потім у найгарячіших точках країни – у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Харківській та Сумській областях.

Роман Зеленський (Фото: Патрульна поліція Києва t.me s kyivpatrol)

"Під час бойових завдань у Запорізькій області Роман виявив 3 одиниці військової автомобільної техніки противника, вчасно скорегував артилерійські засоби, у результаті, чого три одиниці техніки були знищені, також ворог зазнав втрат у живій силі та відступив. Під час проведення розвідувальних робіт виявив ворожу позицію протитанкової керованої ракети, яку в результаті було знищено", – розповідають у поліції про полеглого військового.

Він був нагороджений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України "Хрест хоробрих".

Роман Зеленський (Фото: Патрульна поліція Києва t.me s kyivpatrol)

Роман був одним із перших патрульних Києва. Він приєднався до лав патрульної поліції у 2015 році, коли її тільки створили.

У поліції розповідають, що коли в його управлінні створили батальйон тактико-оперативного реагування (ТОР), Роман успішно пройшов усі випробування та долучився до команди. У складі відділення тактичної підтримки (TacTeam) він виконував важливі та складні завдання для протидії злочинності.

У військового залишилося двоє дітей.

Раніше РБК-Україна писало, що на війні загинув колишній тренер баскетбольних клубів Дмитро Марховський.

Також ми розповідали про загибель 27-річного льотчика Олександра Мигуля.

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