На війні загинув поет-модерніст Олексій Безпальцев

Що відомо про життя та загибель Безпальцева

Згідно з інформацією харківської медіагрупи "Накипіло", опублікованою у Facebook, відомий у літературно-мистецьких колах поет і прозаїк Олексій Безпальцев загинув днями у Харківській області.

"Олексій був мобілізований, рік воював на Покровському напрямку, згодом - під Куп'янськом", - розповіли там.

Уточнюється, що Безпальцеву було 34 роки.

"Майже завжди у строкатих шапках і яскравому одязі, із нервом у прозі та в подачі матеріалу на сцені. Пронизливо чесний у творчості та сам із собою. Непередбачуваний, гострий і дотепний. Людина, яка відмінно зналася на пиві. Непересічний талант - таким пам'ятатиметься митець", - уточнюється у дописі.

Зазначається, що ще кілька тижнів тому у розмові з журналісткою він сказав так: "Мене життя тр**нуло жорстко, але я залишився тим нестандартом, яким і існував".

Допис про загибель Безпальцева (скриншот: facebook.com/nakipelovo)

Колишні колеги й друзі-митці також згадують загиблого захисника України з теплом.

"Пишуть, що на Харківському напрямку загинув Олексій Безпальцев. Різкий і талановитий поет. Людина, яка відмінно зналась на пиві. Частина родини Black Door Pub і Red Door Pub, і просто дуже класний чувак. Вічна пам'ять", - написав Alex Sedov.

Допис користувача Alex Sedov (скриншот: facebook.com/alex.sedov.50)

"Льоха, ми так і не зробили найбільшого проекту, який би підірвав усі інтернети з існуючих. Жах... Світла пам'ять тобі, Друже! Тут - на світлині - ми посміхаємось! Ми посміємось іще разом не раз", - додав С. Т. Науменко й опублікував відповідне фото.

Олексій Безпальцев у мирному житті (фото: facebook.com/С. Т. Науменко)

"Тіп би не хотів, щоб ми всі сухарились. Він був веселим та енергійним. Завжди любив фільми, музику, поезію, треш, випити та кататись на велосипеді. Він був та буде найкращим. Найкращий Президент Харкова, Король Харківського трешу та андеграунду - Олексій "Шляпа" Безпальцев", - зацитувала одного з його знайомих неурядова організація PEN Ukraine.

Допис PEN Ukraine (скриншот: facebook.com/penclubua)