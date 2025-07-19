На війні загинув Костянтин Оборін: що відомо про льотчика з Одеси

У російсько-українській війні під час бойового завдання загинув український льотчик з Одеси Костянтин Оборін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Одеси Геннадія Труханова.
Він розповів, що Оборін був ветераном війни в Афганістані, учасником сучасної боротьби за незалежність України, директором авіаклубу "Одеса", волонтером, наставником, а також людиною "великої душі та відваги".
"Костянтин пройшов крізь афганське пекло, але не озлобився - навпаки, присвятив себе служінню й підтримці інших. Він став символом реабілітації та надії для ветеранів, даруючи нові сенси через парашутний спорт, польоти й щиру людську увагу. Його життєва філософія - "повітря лікує" - стала крилом для багатьох", - пише Труханов.
Зокрема, у 2014 році, ризикуючи власним життям, Костянтин вивіз із полону 29 українських військових.
Вже у 2022 році, піднявшись у небо над Одесою, військових виконав останню волю свого учня - героя України Владислав Бувалкіна - розвіяти його прах над містом.
У цьому році мер Одеси Геннадій Труханов нагородив полковника Оборіна ордером Григорія Маразлі ІІІ ступеня. Він розповів, що був знайомий з військовим багато років.
"Костянтин був не просто військовим - він був другом, наставником, волонтером, прикладом. Ми були знайомі ще з 90-х років, і наші шляхи за ці роки часто перетиналися", - повідомляє Труханов.
Мер Одеси розповів, що вони неодноразово спілкувалися про ветеранську політику, підтримку військових, реабілітацію і гідне вшанування тих, хто боронить України. Він додав: "Його досвід і щирість були безцінними".
За словами Труханова, останнім часом вони майже не бачилися. Зокрема, військовий у свої 63 роки продовжував виконувати бойові завдання, і на одному з них загинув.
"Його смерть - болісна втрата для всієї Одеси, для тих, кому він був світлом, опорою, прикладом. Висловлюю щирі співчуття родині, близьким і всім, хто знав Костянтина. Його ім’я - у пам’яті, у небі, у наших серцях", - резюмував Труханов.
Нагадаємо, 29 червня президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Герой України пілоту Максиму Устиненку, який загинув того дня під час оточення масованої атаки РФ по нашій країні.
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