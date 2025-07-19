На війні загинув Костянтин Оборін: що відомо про льотчика з Одеси

У російсько-українській війні під час бойового завдання загинув український льотчик з Одеси Костянтин Оборін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Одеси Геннадія Труханова.

Він розповів, що Оборін був ветераном війни в Афганістані, учасником сучасної боротьби за незалежність України, директором авіаклубу "Одеса", волонтером, наставником, а також людиною "великої душі та відваги".

"Костянтин пройшов крізь афганське пекло, але не озлобився - навпаки, присвятив себе служінню й підтримці інших. Він став символом реабілітації та надії для ветеранів, даруючи нові сенси через парашутний спорт, польоти й щиру людську увагу. Його життєва філософія - "повітря лікує" - стала крилом для багатьох", - пише Труханов.

Чим запам'ятався військовий

Зокрема, у 2014 році, ризикуючи власним життям, Костянтин вивіз із полону 29 українських військових.

Вже у 2022 році, піднявшись у небо над Одесою, військових виконав останню волю свого учня - героя України Владислав Бувалкіна - розвіяти його прах над містом.

У цьому році мер Одеси Геннадій Труханов нагородив полковника Оборіна ордером Григорія Маразлі ІІІ ступеня. Він розповів, що був знайомий з військовим багато років.

Фото: льотчик Костянтин Оборін (t.me/truonline)

"Костянтин був не просто військовим - він був другом, наставником, волонтером, прикладом. Ми були знайомі ще з 90-х років, і наші шляхи за ці роки часто перетиналися", - повідомляє Труханов.

Мер Одеси розповів, що вони неодноразово спілкувалися про ветеранську політику, підтримку військових, реабілітацію і гідне вшанування тих, хто боронить України. Він додав: "Його досвід і щирість були безцінними".

За словами Труханова, останнім часом вони майже не бачилися. Зокрема, військовий у свої 63 роки продовжував виконувати бойові завдання, і на одному з них загинув.

"Його смерть - болісна втрата для всієї Одеси, для тих, кому він був світлом, опорою, прикладом. Висловлюю щирі співчуття родині, близьким і всім, хто знав Костянтина. Його ім’я - у пам’яті, у небі, у наших серцях", - резюмував Труханов.