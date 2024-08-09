На війні загинув командир військової частини, підполковник ЗСУ Олег Пігулевський

2 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новогродівка Покровського району Донецької області загинув командир військової частини, командир окремого стрілецького батальйону окремої механізованої бригади армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ, підполковник Олег Пігулевський.

РБК-Україна розповідає, що відомо про трагічну подію та здобутки видатного воїна.

Що відомо про смерть Олега Пігулевського

Про смерть захисника України повідомила Володарська селищна територіальна громада Білоцерківського району Київської області.

"З великим жалем змушені повідомити про загибель Захисника України, командира військової частини, командира окремого стрілецького батальйону окремої механізованої бригади армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України, підполковника Олега Георгійовича Пігулевського, уродженця села Городище-Пустоварівське", - йдеться у дописі громади у Facebook.

Уточнюється, що чоловік загинув 2 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новогродівка Покровського району Донецької області - будучи вірним військовій Присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність.

У Пігулевського залишились: мама, дружина, донька, син, а також двоє внучок.

Зазначається, що він буде похований в місті Біла Церква, а місце, дата та час прощання - будуть повідомлені пізніше.

Про загибель захисника України повідомив також депутат від "Радикальної партії" та військовослужбовець Олег Ляшко.

"Загинув мій бойовий побратим, командир батальйону Олег Пігулевський. Ми з ним познайомилися і потоваришували минулого року на Дворічці, він навіть супроводжував нас на завдання. Все дивувався, що ми з ним уночі за 400 метрів від під**ів. Дуже людяний і грамотний був комбат. Вічна памʼять і слава, друже", - написав він у своїй соцмережі та виклав спільне фото.

Допис Ляшка (скриншот: facebook.com/O.Liashko)

Основне про життя й досягнення захисника України

Пігулевський Олег Георгійович народився 1 липня 1972 року в селі Городище-Пустоварівське.

У 1989 році закінчив місцеву середню школу, а у 1990 році вступив до Новосибірського вищого загального військового командного училища, яке успішно закінчив в 1994 році, отримавши звання "лейтенант".

В 1994 році одружився. З 1998 року по 2004 рік - проходив службу в лавах ЗСУ на різних посадах, в тому числі був начальником штабу розвідувального батальйону 72-ї механізованої дивізії.

14 березня 2022 року на підставі указу президента "Про загальну мобілізацію" був призваний на військову службу на посаду командира окремого стрілецького батальйону.

У стислі терміни сформував батальйон і з 1 квітня 2022 року керував зайняттям батальйонного району оборони та його обладнанням у складі Угруповання сил і засобів оборони міста Київ в районі населеного пункту Нові Петрівці Вишгородського району, а пізніше - в районі населених пунктів Згурівка, Нова Олександрівка, Черевки Броварського району Київської області - на другому рубежі оборони міста Київ.

З 2 по 16 січня 2023 року вміло та професійно керував діями підрозділів батальйону та безпосередньо брав участь в обороні населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області.

У надскладних умовах зумів досягти виконання бойових завдань з утримання позицій на східних та південно-східних околицях Кліщіївки з найменшими втратами.

З 17 січня по 17 лютого 2023 року організовував оборону Куп'янська (отримавши 31 січня - під час виконання службових обов'язків в районі населеного пункту Дворічна - контузію, але залишившись у строю).

З 18 лютого 2023 року організував оборону на правому березі річки Оскіл, північніше населеного пункту Дворічна Куп'янського району Харківської області, та керував батальйонним районом оборони у безпосередньому зіткненні з противником.

Завдяки вмілим діям батальйону противнику жодного разу не вдавалося прорвати перший рубіж лінії оборони.

Наказом Міністерства оборони України Пігулевський був нагороджений відзнакою "Іменна вогнепальна зброя".

Допис Володарської селищної територіальної громади (скриншот: facebook.com/Володарська громада.Офіційна сторінка)