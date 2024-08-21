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На війні загинув колишній тренер баскетбольних клубів Дмитро Марховський

Київ, Україна, Середа 21 серпня 2024 15:56
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На війні загинув колишній тренер баскетбольних клубів Дмитро Марховський Фото: Дмитро Марховський (kyiv-basket.com.ua)
Автор: Ольга Маджумдар

На війні загинув колишній тренер баскетбольних клубів Дмитро Марховський. На фронті він був бойовим медиком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення батька героя Олега Марховського у Facebook.

Дмитро Марховский був тренером із фізичної підготовки столичних баскетбольних клубів "Київ-Баскет" та "Будівельник". Він мобілізувався наприкінці вересня 2023 року. На фронті він рятував побратимів як бойовий медик.

"Рівно 31 рік тому цього дня у пологовому будинку №1 у Києві на славних Печерських схилах Дніпра народився мій син Дмитро. Займався улюбленою справою ще з підліткового віку – грав у баскетбол і фахово тренував баскетболістів", - написав Олег Марховський.

За словами батька, Дмитро загинув у січні 2024 року під час бою під селом Роботино на Запоріжжі.

"У січні цього року пішов на небеса, захищаючи те, що було йому найдорожче: своє місто, свою родину, свою Землю, свої цінності", - розповів про сина Олег Міхновський.

Останніми словами Дмитра, зі слів очевидців, була фраза: "Зі мною все гаразд, можу продовжувати надавати допомогу".

Нагадаємо, ми писали, що загибла госпітальєрка Мулькевич залишила прощальний лист.

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Запоріжжя ВСУ Загибель героя
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