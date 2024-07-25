На війні загинув колишній мер Умані Олександр Цебрій: що відомо

Що відомо про смерть Олександра Цебрія

Про загибель захисника України повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Тяжка втрата для Черкащини. Як і щоразу, коли гинуть наші воїни. Захищаючи Україну, загинув Олександр Цебрій. Колишній міський голова Умані", - написав він у своєму Telegram.

Уточнюється, що екс-мер "став у стрій із перших днів повномасштабної війни".

"Славний воїн. Сміливець. Надійний побратим. Командир кулеметного взводу. Молодший сержант. Співчуття родині! Співчуття 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського! Вічна пам'ять ГЕРОЮ! Честь і слава", - підсумував очільник Черкаської ОВА.

Допис Табурця (скриншот: t.me/cherkaskaODA)

Основне про життя й досягнення полеглого захисника

Олександр Цебрій народився 4 червня 1974 року в місті Умані Черкаської області.

Закінчивши у 1992 році Уманську філію Черкаського КЕПК, впродовж 1996-2004 років він займався підприємницькою діяльністю. Впродовж 2005-2014 років очолював ТОВ "Круїз-Авто", після чого у березні 2014 року був обраний секретарем Уманської міської ради.

З 30 травня 2014 року по 18 листопада 2015 року виконував обов'язки Уманського міського голови. У жовтні 2015 року був обраний мером Умані й залишався на цій посаді до 2020 року.

Крім того, Цебрій був засновником міського ГО автовласників "Умань", членом ГО "Рідна Умань", членом ревізійної комісії об'єднання "Клуб мерів".

Впродовж 2010-2014 рр. - депутат і голова постійної комісії з питань розвитку виробництва, підприємництва, інвестиційної та зовнішньо-економічної політики Уманської міської ради VI скликання.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Цебрій вступив до лав ЗСУ. Служив у 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Виговського (був молодшим сержантом і командиром кулеметного взводу).

Олександр Цебрій та Чарлі (фото: facebook.com/Oleksandr.Tsebriy)

У березні 2024 року президент Володимир Зеленський нагородив Олександра орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Нагороду уманцеві вручив головнокомандувач ЗСУ - генерал-полковник Олександр Сирський.

Між боїв Олександр Цебрій вів на своїй сторінці у Facebook "щоденник захисника".