На війні загинув член Київської міської молодіжної ради Володимир Сергієвський: що відомо

"Трагічна новина… Загинув Герой, Захисник України, член Київської міської молодіжної ради Володимир Сергієвський "Ірландець". Володимир віддав своє життя за нашу країну, за наші з вами мирні дні, за наше вільне сьогодення та майбутнє", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Про час і місце церемонії прощання з Володимиром повідомлять згодом.

Володимир Сергієвський (фото: facebook.com/kyivrada.youth)

Чим запам'ятався Володимир Сергієвський

З 2018 року Володимир працював у "Київ Мілітарі Хаб". Там він опікувався спортивним напрямом, а пізніше перейшов до КО "Муніципальна Охорона".

Уже перебуваючи на передовій, Сергієвський був активним членом Всеукраїнської профспілки захисників України, спортсменів і працівників сфер.

Володимир Сергієвський був активним учасником громадського життя, на світлинах - ліворуч (фото: facebook.com/vladimir.geay)

Відомо, що Володимир з перших днів повномасштабної війни долучився до оборони Київської області. Після цього він поїхав під Бахмут, де в липні 2022 року отримав поранення. Проте, одужавши, повернувся на фронт.

Нещодавно Володимир Сергієвскьйи став головою ГО "Рада ветеранів АТО" Дніпровського району Києва.

У воїна залишилася маленька донька (фото: facebook.com/vladimir.geay)

Останній бій Герой прийняв під Кураховим. У нього залишилася маленька донька. Володимиру був 31 рік.