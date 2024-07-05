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На війні загинув член Київської міської молодіжної ради Володимир Сергієвський: що відомо

Україна, П'ятниця 05 липня 2024 09:50
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На війні загинув член Київської міської молодіжної ради Володимир Сергієвський: що відомо Володимир Сергієвський (фото: facebook.com/vladimir.geay)
Автор: Юлія Гаюк

4 липня стало відомо про загибель члена Київської міської молодіжної ради Володимира Сергієвського з позивним "Ірландець". Він служив у бригаді Чорних запорожців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську молодіжну раду.

"Трагічна новина… Загинув Герой, Захисник України, член Київської міської молодіжної ради Володимир Сергієвський "Ірландець". Володимир віддав своє життя за нашу країну, за наші з вами мирні дні, за наше вільне сьогодення та майбутнє", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Про час і місце церемонії прощання з Володимиром повідомлять згодом.

На війні загинув член Київської міської молодіжної ради Володимир Сергієвський: що відомо

Володимир Сергієвський (фото: facebook.com/kyivrada.youth)

Чим запам'ятався Володимир Сергієвський

З 2018 року Володимир працював у "Київ Мілітарі Хаб". Там він опікувався спортивним напрямом, а пізніше перейшов до КО "Муніципальна Охорона".

Уже перебуваючи на передовій, Сергієвський був активним членом Всеукраїнської профспілки захисників України, спортсменів і працівників сфер.

На війні загинув член Київської міської молодіжної ради Володимир Сергієвський: що відомоНа війні загинув член Київської міської молодіжної ради Володимир Сергієвський: що відомо

Володимир Сергієвський був активним учасником громадського життя, на світлинах - ліворуч (фото: facebook.com/vladimir.geay)

Відомо, що Володимир з перших днів повномасштабної війни долучився до оборони Київської області. Після цього він поїхав під Бахмут, де в липні 2022 року отримав поранення. Проте, одужавши, повернувся на фронт.

Нещодавно Володимир Сергієвскьйи став головою ГО "Рада ветеранів АТО" Дніпровського району Києва.

На війні загинув член Київської міської молодіжної ради Володимир Сергієвський: що відомо

У воїна залишилася маленька донька (фото: facebook.com/vladimir.geay)

Останній бій Герой прийняв під Кураховим. У нього залишилася маленька донька. Володимиру був 31 рік.

Раніше ми повідомляли про те, що на фронті загинув письменник Василь Паламарчук.

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