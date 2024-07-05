На війні загинув член Київської міської молодіжної ради Володимир Сергієвський: що відомо
4 липня стало відомо про загибель члена Київської міської молодіжної ради Володимира Сергієвського з позивним "Ірландець". Він служив у бригаді Чорних запорожців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську молодіжну раду.
"Трагічна новина… Загинув Герой, Захисник України, член Київської міської молодіжної ради Володимир Сергієвський "Ірландець". Володимир віддав своє життя за нашу країну, за наші з вами мирні дні, за наше вільне сьогодення та майбутнє", - йдеться в повідомленні пресслужби.
Про час і місце церемонії прощання з Володимиром повідомлять згодом.
Володимир Сергієвський (фото: facebook.com/kyivrada.youth)
Чим запам'ятався Володимир Сергієвський
З 2018 року Володимир працював у "Київ Мілітарі Хаб". Там він опікувався спортивним напрямом, а пізніше перейшов до КО "Муніципальна Охорона".
Уже перебуваючи на передовій, Сергієвський був активним членом Всеукраїнської профспілки захисників України, спортсменів і працівників сфер.
Володимир Сергієвський був активним учасником громадського життя, на світлинах - ліворуч (фото: facebook.com/vladimir.geay)
Відомо, що Володимир з перших днів повномасштабної війни долучився до оборони Київської області. Після цього він поїхав під Бахмут, де в липні 2022 року отримав поранення. Проте, одужавши, повернувся на фронт.
Нещодавно Володимир Сергієвскьйи став головою ГО "Рада ветеранів АТО" Дніпровського району Києва.
У воїна залишилася маленька донька (фото: facebook.com/vladimir.geay)
Останній бій Герой прийняв під Кураховим. У нього залишилася маленька донька. Володимиру був 31 рік.
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