У війні за Україну загинув тайванський доброволець

Нагадаємо, нещодавно на фронті в Україні загинув 22-річний доброволець із Польщі.

Також ми повідомляли, що у Херсоні під час обстрілу 14 серпня загинули двоє волонтерів благодійного фонду "Маві Хіляль Україна", які роздавали воду місцевих жителям.

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