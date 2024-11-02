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У війні за Україну загинув тайванський доброволець

Фото: у війні за Україну загинув тайванський доброволець (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Україні загинув тайванський воїн-доброволець. Спецпризначенець у відставці загинув від російського обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на China Times News.

Фото: спецпризначенець у відставці 

Нагадаємо, нещодавно на фронті в Україні загинув 22-річний доброволець із Польщі.

Також ми повідомляли, що у Херсоні під час обстрілу 14 серпня загинули двоє волонтерів благодійного фонду "Маві Хіляль Україна", які роздавали воду місцевих жителям.

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