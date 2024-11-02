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У війні за Україну загинув тайванський доброволець

Україна, Субота 02 листопада 2024 18:36
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У війні за Україну загинув тайванський доброволець Фото: у війні за Україну загинув тайванський доброволець (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Україні загинув тайванський воїн-доброволець. Спецпризначенець у відставці загинув від російського обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на China Times News.

За даними видання, наразі в Україні залишаються шість найманців-добровольців, які приєдналися до Української регулярної добровольчої армії.

Водночас відання повідомило, що найманець, який звільнився з армійського спецназу та приєднався до української армії Ву Чжунда був убитий вчора під час жорстокого обстрілу на українському полі бою.

吳忠達與烏克蘭同袍在戰場上合影。(翻攝中華民國海軍陸戰隊備役士官長全國協會臉書)Фото: спецпризначенець у відставці Ву Чжунда (chinatimes.com)

Він став вже другим громадянином Тайваню, який загинув на українському полі бою.

Першим громадянином Тайваню, який загинув на полі бою в Україні, був 25-річний юнак Цзен Шенгуан, який жив в Хуаляні.

Після вступу в Українську добровольчу армію він воював у Луганську на сході України, проте загинув від крововтрати в листопаді 2022 року.

За попередньою інформацією, Україна забезпечить пенсію в розмірі 12 мільйонів гривень іноземним найманцям, які загинули на війні, але їхні сім'ї повинні подати документи в Україну.

Нагадаємо, нещодавно на фронті в Україні загинув 22-річний доброволець із Польщі.

Також ми повідомляли, що у Херсоні під час обстрілу 14 серпня загинули двоє волонтерів благодійного фонду "Маві Хіляль Україна", які роздавали воду місцевих жителям.

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