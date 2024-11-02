У війні за Україну загинув тайванський доброволець
В Україні загинув тайванський воїн-доброволець. Спецпризначенець у відставці загинув від російського обстрілу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на China Times News.
За даними видання, наразі в Україні залишаються шість найманців-добровольців, які приєдналися до Української регулярної добровольчої армії.
Водночас відання повідомило, що найманець, який звільнився з армійського спецназу та приєднався до української армії Ву Чжунда був убитий вчора під час жорстокого обстрілу на українському полі бою.
Фото: спецпризначенець у відставці Ву Чжунда (chinatimes.com)
Він став вже другим громадянином Тайваню, який загинув на українському полі бою.
Першим громадянином Тайваню, який загинув на полі бою в Україні, був 25-річний юнак Цзен Шенгуан, який жив в Хуаляні.
Після вступу в Українську добровольчу армію він воював у Луганську на сході України, проте загинув від крововтрати в листопаді 2022 року.
За попередньою інформацією, Україна забезпечить пенсію в розмірі 12 мільйонів гривень іноземним найманцям, які загинули на війні, але їхні сім'ї повинні подати документи в Україну.
Нагадаємо, нещодавно на фронті в Україні загинув 22-річний доброволець із Польщі.
Також ми повідомляли, що у Херсоні під час обстрілу 14 серпня загинули двоє волонтерів благодійного фонду "Маві Хіляль Україна", які роздавали воду місцевих жителям.
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