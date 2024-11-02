У війні за Україну загинув тайванський доброволець

В Україні загинув тайванський воїн-доброволець. Спецпризначенець у відставці загинув від російського обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на China Times News .

За даними видання, наразі в Україні залишаються шість найманців-добровольців, які приєдналися до Української регулярної добровольчої армії.

Водночас відання повідомило, що найманець, який звільнився з армійського спецназу та приєднався до української армії Ву Чжунда був убитий вчора під час жорстокого обстрілу на українському полі бою.

Фото: спецпризначенець у відставці Ву Чжунда (chinatimes.com)

Він став вже другим громадянином Тайваню, який загинув на українському полі бою.

Першим громадянином Тайваню, який загинув на полі бою в Україні, був 25-річний юнак Цзен Шенгуан, який жив в Хуаляні.

Після вступу в Українську добровольчу армію він воював у Луганську на сході України, проте загинув від крововтрати в листопаді 2022 року.