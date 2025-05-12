На війні в Україні загинув волонтер з Австралії

Волонтер гуманітарної організації з Австралії загинув від поранень, отриманих під час вибуху вдосконаленого вибухового пристрою в будівлі неподалік Ізюма Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent .

Як зазначає видання, прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе підтвердив смерть громадяна своєї країни, після повідомлень у ЗМІ про те, що працівник благодійної організації загинув внаслідок вибуху вдосконаленого вибухового пристрою в будівлі.

"Я можу підтвердити, що він не брав участі в конфлікті, він був волонтером у гуманітарній організації", - сказав він, додавши, що уряд надає підтримку родині чоловіка.

Водночас прем'єр не надав жодних подробиць загибелі австралійського волонтера.

"З поваги до приватного життя родини та відповідно до наших зобов’язань, наразі існує обмеження щодо того, що ми можемо говорити публічно", - додав він.

Албанезе закликав австралійців утриматися від поїздок до України під час війни з Росією.

"Ситуація надзвичайно небезпечна, і ми продовжуємо наполегливо радити всім австралійцям уникати поїздок до України за жодних обставин", - зазначив прем'єр.

За даними ЗМІ, які посилалися на неназване військове джерело в Україні, австралійський волонтер, ім'я якого не називається, і його британський колега загинули минулого тижня поблизу міста Ізюм у Харківській області від поранень, отриманих під час вибуху вдосконаленого вибухового пристрою в будівлі.

Зазначається, що австралієць працював на американську організацію Prevail Together. Вона надає підтримку українським урядовим установам у розмінуванні, а також медичній та гуманітарній допомозі.

"Ми все ще збираємо інформацію та співпрацюємо з військовими та поліцейськими посадовцями, щоб розкрити деталі", - заявили в організації.