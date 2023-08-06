На війні в Україні загинув ще один білоруський доброволець

Інформацію видання підтвердив один з бійців легіону, який воював разом з полеглим воїном.

За попередніми даними, громадянин Білорусі загинув у суботу, 5 серпня, у боях на території Донецької області. Ім'я та позивний героя не розголошують.

Участь білорусів у війні

Нагадаємо, на боці України у війні проти Росії воюють білоруські добровольці. Частина з них сформувала полк імені Кастуся Каліновського.

Наприкінці липня стало відомо, що на війні в Україні загинули четверо білоруських добровольців із батальйонів "Литвин" і "Волат".

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