Батько Скайлера та командир його підрозділу підтвердили смерть військового журналістам. Командир заявив, що Скайлер помер героєм і що він був дуже хоробрим чоловіком із великим серцем.

За даними The Daily Beast, громадянин США Скайлер загинув на північному сході України. Саме там підрозділ Інтернаціонального легіону потрапив під артилерійський обстріл в останній тиждень жовтня. Внаслідок атаки кілька людей було поранено.

Скайлер приєдналася до Інтернаціонального легіону у квітні. Через два місяці, у червні, його було поранено під Харковом на сході України, коли на позиції Скайлера біля лінії фронту потрапила вибухівка. Попри травми, він був сповнений рішучості повернутися на передову. Хлопець згадав, як російський танк наїхав на цивільну машину, що надихнуло його на дії та вступ у боротьбу з армією РФ.

"Я не міг просто сидіти осторонь. Я мав щось зробити, я маю друзів в Україні. Це так жахливо, що відбувається", - заявляв доброволець.

У своєму рідному місті штату Вашингтон на острові Оркас Скайлер мешкав зі своїм батьком, який був проти його від'їзду в Україну. Але молодик був непохитний і прийняв рішення потай втекти з дому і вирушити добровольцем в Україну, попри відсутність військового досвіду.

"Знаєте, Скайлер завжди хотів віддати все, а якщо й помирав, то хотів, щоб він подав приклад та прожив своє життя повноцінно", - заявив батько загиблого.