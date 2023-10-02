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На війні в Україні загинув другий естонський доброволець

Фото: на війні проти Росії загинув другий естонський доброволець (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В суботу, 30 вересня, неподалік Лиману Донецької області загинув естонський доброволець Танель Криггуль, який воював проти Росії на боці України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees.

Зазначається, що Криггуль з позивним "Стінгер" воював у складі Міжнародного легіону територіальної оборони України (також відомого як Іноземний легіон) з 2022 року. 

30 вересня він разом з побратимом знаходився на позиції в невеликому приватному будинку біля Лиману, коли туди поцілив російський безпілотник.

"Вибух був настільки потужним, що від будинку залишилася лише купа уламків", - зазначає видання.

Загибель Іво Юрака

7 березня 2023 року під час російського обстрілу в районі Бахмута загинув естонський доброволець Іво Юрак.

Він був колишнім офіцером Сил оборони Естонії, а з осені 2022 року воював на боці України в складі Українського інтернаціонального легіону.

Іво Юрак вважається першим естонським громадянином, загинувшим на війні проти Росії.

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