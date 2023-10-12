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На війні в Україні загинув другий доброволець з Фінляндії, - ЗМІ

Фото: на війні в Україні загинув другий доброволець з Фінляндії (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

На фронті в Україні загинув фінський військовий-доброволець. Це другий громадянин Фінляндії, який загинув на війні в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ilta-Sanomat.

За даними видання, Збройні сили Україна повідомили близьких добровольця про трагедію. Відомо, що герой загинув наприкінці минулого тижня на напрямку Кремінної Луганської області. Особу загиблого не розкривають.

похоронну службу", - йдеться у повідомленні.

За даними фінської поліції, десятки військових з Фінляндії воюють на боці України проти Росії. Наразі відомо про загибель двох добровольців з Фінляндії, які стали на захист України.

Іноземці допомагають Україні

На боці України, захищаючи її незалежність та суверенітет від російських загарбників, воюють добровольці з різних країн. На жаль, внаслідок бойових дій є жертви серед іноземних бійців.

Нещодавно на фронті поблизу Лимана загинув доброволець з Латвії. Причиною трагедії став удар російського безпілотника.

Також 12 жовтня стало відомо про загибель парамедика-волонтера з Данії. Він допомагав українцям з початку повномасштабного вторгнення РФ.

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