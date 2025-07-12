На війні в Україні загинув доброволець з Угорщини, - ЗМІ

Як пише видання, 24 травня під час бойових дій із російськими загарбниками в Україні загинув 21-річний громадянин Угорщини Беньямін Асер, який воював на волонтерських засадах на боці України.

Інформацію підтвердили неофіційно українські та угорські джерела, а також батько загиблого.

Беньямін Асер народився 2004 року. Спочатку він служив за контрактом у Силах оборони Угорщини, але у березні 2023 року не повернувся на службу, що спричинило кримінальне провадження проти нього.

За даними джерел, хлопець повідомив командування, що планує воювати в Україні.

За непідтвердженою інформацією, Асер служив у 3-й окремій штурмовій бригаді - елітному підрозділі, що є відокремленням від бригади спеціальних операцій "Азов". Він загинув незабаром після свого 21-річчя.

Угорська дипломатія веде переговори щодо повернення тіла загиблого додому.

Його батько, який нині проживає у Канаді, планує організувати похорон сина або в Києві, або в Торонто. Він підкреслив, що не має наміру ховати сина в Угорщині через особисті обставини.

"Інший аспект полягає в тому, що Беньямін явно став на бік українського народу своїми діями та рішеннями, і він, очевидно, ніколи б не повернувся до Угорщини через загальновідомі правові наслідки", - зазначив батько.