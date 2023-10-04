На війні в Україні загинув доброволець із Латвії

Ім'я загиблого, а також його позивний поки що не розкриваються. Відомості про загибель латвійського добровольця підтвердив колишній командир Національних збройних сил Латвії Юріс Далбіньш.

"Його соратники подбають про те, щоб його тіло було доставлено до Латвії, і було поховано згідно з військовим регламентом", - заявив Далбіньш.

Висловлюється припущення, що латвієць міг загинути від того самого дрона, який у суботу забрав життя естонського добровольця Танеля Кріґгуля із позивним «Стінгером», який воював в Україні у складі міжнародного легіону.

Добровольці з різних країн борються за Україну

На боці України у війні проти Росії воюють добровольці з різних країн. На жаль, деякі з них загинули під час бойових дій.

Так, у суботу, 30 вересня, неподалік Лимана Донецької області загинув естонський доброволець Танель Крігуль.

Крім того, наприкінці липня стало відомо, що на війні в Україні загинули четверо білоруських добровольців із батальйонів "Литвин" та "Волат".

Також у серпні ще один білоруський доброволець загинув на війні в Україні. Він боровся у складі Другого Міжнародного легіону.