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На війні в Україні загинув доброволець із Грузії

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

На війні в Україні загинув ще один доброволець із Грузії. Він допомагав ЗСУ боротися з російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Грузинського легіону Мамуки Мамулашвілі.

"На жаль, сьогодні ми втратили одного з найкращих легіонерів", - йдеться у заяві.

Пізніше Мамулашвілі повідомив, що загинув лідер 4 групи Закро Шубідзе. 

Фото: Мамулашвіліі Шубідзе (facebook.com/MamukaLegion)

"Найдобріша людина, яку я зустрічав під час цієї війни! Наша остання зустріч два дні тому. Спочивай з миром", - написав глава Грузинського легіону.

Участь грузинських добровольців на війні в Україні

Добровольці з Грузії долучилися до Сил оборони ще 2014 року, коли РФ почала окупацію частини Донецької та Луганської областей. У 2022 році грузинські добровольці знову приєдналися до ЗСУ. 

У липні минулого року стало відомо, що громадянин Грузії загинув у Луганській області. Він воював проти окупантів. 

Вже у липні цього року стало відомо, що в Україні загинули ветерани російсько-грузинської війни 2008 року Малхаз Квіжінадзе та Джонні Одішвілі. Їх тіла повернули Грузії.

Про те, чому Україну досі не беруть до НАТО, чим це схоже на ситуацію з Грузією, як грузини ставляться до власної влади і що таке - російська армія, в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Грузинського легіону Мамука Мамулашвілі.

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