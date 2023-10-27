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На війні в Україні загинув доброволець із Білорусі, - ЗМІ

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

На війні в Україні загинув доброволець із Білорусі Павло Горбач. Він у лавах українського війська боровся проти російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруську службу "Радіо Свобода".

"Як повідомили "Свободі" з трьох різних джерел, на Україні загинув білоруський доброволець Павло Горбач", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у бійця був позивний "Борт". Видання пише, що про смерть солдата у своїх акаунтах також повідомили друзі Горбача в Instagram.

Востаннє він з'являвся в Telegram цього тижня. Подробиці смерті білоруса поки невідомі.

"Беларускі Гаюн" пише, що в Україну Павло приїхав від самого початку війни, де разом з іншим білоруським добровольцем Дмитром Апанасовичем ("Терор") у березні 2022 року брав участь у боях в Ірпені, під час яких Апанасович дістав смертельне поранення. 

Іноземні добровольці на війні в Україні

Нещодавно повідомлялось, що на фронті в Україні загинув фінський військовий-доброволець. Це другий громадянин Фінляндії, який загинув на війні в Україні.

До цього стало відомо, що на війні в Україні загинув доброволець із Колумбії. У лавах ЗСУ він протистояв російській агресії.

Також на війні в Україні загинув доброволець із Румунії Рудольф Віттман. Він у лавах ЗСУ боровся проти російських окупантів.

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