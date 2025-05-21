На війні в Україні загинув доброволець з Італії, - ЗМІ

Як пише видання, через те, що тіло бійця наразі перебуває на тимчасово підконтрольній ворогу території - можливості повернути його не має. Бойові товариші загиблого вже повідомили родині бійця сумну новину, яка поки що не була офіційно підтверджена. Наразі італієць вважається "зниклим безвісти".

"Його товариші по службі вже оплакують його смерть, але чекають, коли його сім'я вирішить, чи варто розповідати їм подробиці його бою, який закінчився трагедією", - додає видання.

le Repubblica відзначає, що загиблий став шостим італійцем, який загинув, захищаючи Україну від російських окупантів.