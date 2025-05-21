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На війні в Україні загинув доброволець з Італії, - ЗМІ

Середа 21 травня 2025 15:21
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На війні в Україні загинув доброволець з Італії, - ЗМІ Ілюстративне фото: на війні в Україні загинув доброволець з Італії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Під час повномасштабної війни в Україні загинув італієць, який був бійцем Національного легіону. Наразі його тіло перебуває на тимчасово підконтрольній території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на le Repubblica.

Як пише видання, через те, що тіло бійця наразі перебуває на тимчасово підконтрольній ворогу території - можливості повернути його не має. Бойові товариші загиблого вже повідомили родині бійця сумну новину, яка поки що не була офіційно підтверджена. Наразі італієць вважається "зниклим безвісти".

"Його товариші по службі вже оплакують його смерть, але чекають, коли його сім'я вирішить, чи варто розповідати їм подробиці його бою, який закінчився трагедією", - додає видання.

le Repubblica відзначає, що загиблий став шостим італійцем, який загинув, захищаючи Україну від російських окупантів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у січні поточного року під Покровськом загинув 19-річний громадянин Польщі Філіп Антосяк, який покинув навчання у Британії й долучився добровольцем до українського підрозділу ударних дронів.

Також на війні загинув 30-річний доброволець з Австрії Ріхард С.

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