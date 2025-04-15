На війні в Україні загинув 20-річний доброволець із Фінляндії, - Yle

За інформацією видання, хлопець вирушив з Фінляндії кілька місяців тому, щоб добровільно вступити до лав ЗСУ.

ЗМІ стверджують, що чоловік загинув на війні в Україні. Водночас Міністерство закордонних справ Фінляндії повідомило, що фінський громадянин або загинув, або зник безвісти на сході України в неділю, 13 квітня.

Керівник відділу консульських справ міністерства Юссі Таннер заявив, що фінська влада контактує з українськими колегами з приводу цієї справи.