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На війні в Україні загинув 20-річний доброволець із Фінляндії, - Yle

Вівторок 15 квітня 2025 16:17
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На війні в Україні загинув 20-річний доброволець із Фінляндії, - Yle Фото: на війні в Україні загинув 20-річний доброволець із Фінляндії (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Під час бойових дій на сході України загинув або зник безвісти 20-річний доброволець із Фінляндії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

За інформацією видання, хлопець вирушив з Фінляндії кілька місяців тому, щоб добровільно вступити до лав ЗСУ.

ЗМІ стверджують, що чоловік загинув на війні в Україні. Водночас Міністерство закордонних справ Фінляндії повідомило, що фінський громадянин або загинув, або зник безвісти на сході України в неділю, 13 квітня.

Керівник відділу консульських справ міністерства Юссі Таннер заявив, що фінська влада контактує з українськими колегами з приводу цієї справи.

Нагадаємо, у січні під Покровськом загинув 19-річний громадянин Польщі Філіп Антосяк. Він залишив навчання у Британії та долучився добровольцем до українського підрозділу ударних дронів.

Також на російсько-українській війні загинув 30-річний доброволець з Австрії Ріхард С.

На початку січня стало відомо про загибель 26-річного добровольця із Шотландії Джордана Маклахлана, який воював за Україну з 2022 року.

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