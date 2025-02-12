На війні в Україні вперше загинув громадянин Швейцарії

"На початку року посольство Швейцарії в Києві отримало від української армії інформацію про те, що громадянин Швейцарії, очевидно, загинув під час бойових дій", - заявили у відомстві.

У міністерстві повідомили, що підтримують зв'язок з рідними загиблого. А в Києві на меморіалі загиблим героям встановили швейцарський прапор.

Однак подробиці загибелі швейцарця не розголошуються. Невідомо, в якому підрозділі служив військовий і де воював. Військова юстиція Швейцарії повідомила виданню, що не обізнана з цією справою.

Видання звертає увагу, що таке здавалося б дивне замовчування загибелі бійця пояснюється законодавством країни. Швейцарія забороняє своїм громадянам вступати на військову службу в будь-яку іноземну армію. За порушення законодавства добровольцям загрожує штраф та навіть до 3 років ув'язнення.

Невідомо, скільки ще швейцарців сьогодні воюють за Україну. Але військова юстиція Швейцарії наразі порушила 13 кримінальних справ щодо військової служби за кордоном.