На війні в Україні вперше загинув громадянин Швейцарії
Міністерство закордонних справ Швейцарії підтвердило першу загибель свого громадянина на війні в Україні, який брав участь у бойових діях на боці ЗСУ. Про смерть іноземного громадянина стало відомо на початку року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на srf.ch.
"На початку року посольство Швейцарії в Києві отримало від української армії інформацію про те, що громадянин Швейцарії, очевидно, загинув під час бойових дій", - заявили у відомстві.
У міністерстві повідомили, що підтримують зв'язок з рідними загиблого. А в Києві на меморіалі загиблим героям встановили швейцарський прапор.
Однак подробиці загибелі швейцарця не розголошуються. Невідомо, в якому підрозділі служив військовий і де воював. Військова юстиція Швейцарії повідомила виданню, що не обізнана з цією справою.
Видання звертає увагу, що таке здавалося б дивне замовчування загибелі бійця пояснюється законодавством країни. Швейцарія забороняє своїм громадянам вступати на військову службу в будь-яку іноземну армію. За порушення законодавства добровольцям загрожує штраф та навіть до 3 років ув'язнення.
Невідомо, скільки ще швейцарців сьогодні воюють за Україну. Але військова юстиція Швейцарії наразі порушила 13 кримінальних справ щодо військової служби за кордоном.
Президент Володимир Зеленський, нагадаємо, підписав закон, який дозволяє іноземцям служити в українській армії. Але громадянам інших країн для цього доведеться пройти спеціальну перевірку. Одним з її етапів, за новими правилами, буде проходження поліграфа.