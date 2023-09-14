На війні проти України загинув уже другий командир 247-го десантного полку РФ, - ЗМІ

Зазначається, що перший, гвардії полковник Костянтин Зізевський, загинув у перші дні війни, 26 лютого 2022 року.

Хто першим повідомив про загибель Попова

Видання пише, що першим про загибель офіцера повідомив прокремлівський блогер Єгор Гузенко, який є автором пропагандистського Telegram-каналу "Тринадцятий".

"Голосове повідомлення, в якому прізвище загиблого військового не називалося, з'явилося 10 вересня", - йдеться в матеріалі.

Пізніше в групі соціальної мережі "ВКонтакте" під назвою "З будь-яких висот, у будь-яке пекло! Гвардия 11 одшбр" з'явилися вірші, присвячені пам'яті Василя Попова, командира 247-го десантно-штурмового полку.

Автор поста писав, що раніше офіцер обіймав посади командира роти і начальника штабу батальйону - судячи з контексту, йдеться про 11-ту окрему десантно-штурмову бригаду з Улан-Уде.

Що відомо про Попова

Завдяки "зливам" з російських баз даних "Медіазоні" вдалося з'ясувати, що Василю Вікторовичу Попову на момент загибелі було 38 років.

У телефонних книжках він був записаний як "капітан" і "майор", але 2021 року навчався в Загальновійськовій академії Збройних сил, і, імовірно, перед призначенням командиром полку отримав більш високе звання.

Василя Попова, як зазначає прокремлівський блогер Гузенко, призначили командиром 247-го полку зовсім недавно. Ще в серпні підрозділом керував інший офіцер, Петро Петрович Попов.

247-й гвардійський десантно-штурмовий Кавказький козачий полк

Полк входить до складу 7-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії та дислокований у Ставрополі.

Підрозділ зазнав важких втрат на початку повномасштабного вторгнення РФ. Видання зазначає, що в перший тиждень війни полк втратив щонайменше 60 осіб загиблими під час спроби штурму Миколаєва.

"Серед них був і командир полку Костянтин Зізевський. Крім того, відомо про загибель командира 2-го батальйону цього полку Дмитра Лисицького, він загинув наприкінці березня 2023 року", - пише "Медіазона".

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