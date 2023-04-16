UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Війни продовжують сіяти смерть". Папа Римський помолився за мир між Україною та РФ

Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Папа Римський Франциск привітав і висловив близькість східним християнам, які сьогодні святкують Великдень. Він помолився за громадян України та РФ, щоб "Господь допоміг їм встановити мир".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.

"Я хочу висловити свою близькість усім братам і сестрам, які, особливо на Сході, святкують сьогодні Великдень: Улюблені, нехай буде з вами Воскреслий Господь і нехай наповнить вас Своїм Святим Духом! Щасливого Великодня вам усім. На жаль, у різкому контрасті з великоднім посланням, війни тривають і продовжують сіяти смерть жахливими способами", - заявив він.

Понтифік попросив помолитися за жертв насильницьких смертей від рук людини.

"Давайте скорбіти про ці злодіяння і молитися за жертв, просячи Бога, щоб світ більше не відчував жах насильницької смерті від рук людини, але диво життя, яке Він дарує і оновлює Своєю благодаттю", - заявив Папа Римський.

Франциск також помолився за Україну та РФ.

"Нехай Господь буде з ними і допоможе їм встановити мир", - додав він.

Нагадаємо, минулого тижня Папа Римський Франциск згадав про війну в Україні, а також звернувся до росіян.

Крім того, у Міністерстві закордонних справ розкритикували Ватикан через прирівнювання України та Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Папа римськийВійна Росії проти України