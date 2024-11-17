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До війни був слюсарем. Стрілець-зенітник збив крилату ракету на сході України (відео)

Україна, Неділя 17 листопада 2024 21:36
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До війни був слюсарем. Стрілець-зенітник збив крилату ракету на сході України (відео) Фото: зенітник збив крилату ракету на сході України(Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Український військовий за допомогою ЗРК Ігла збив крилату ракету на сході України. До повномасштабного вторгнення чоловік працював слюсарем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід".

"Наші захисники щодня роблять все можливе, щоб захистити нашу державу. На відео влучний постріл стрільця - зенітника солдата В'ячеслава, який збиває російську крилату ракету на східних рубежах України", - повідомили військові.

Сам В'ячеслав розповів, що до повномасштабного вторгнення він працював слюсарем.

"Виховую 2 доньки. Коли почалась війна, вирішив мобілізуватися до війська захищати Україну і боротися за майбутнє своїх дітей", - наголосив він.

Чоловік також зауважив, що нині разом з побратимами щоночі чергує у мобільних вогневих групах.

"Збиваємо і радіємо, що ворожа ціль не досягла своєї мети!", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше сьогодні ми повідомляли, що українська військова збила ракету з комплексу "Ігла".

Водночас ми показували, як Нацгвардійці збили крилату ракету з кулемета Browning.

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